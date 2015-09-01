Деканат последипломного образования информирует

ДЛЯ ВРАЧЕЙ ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ, ВРАЧЕЙ ЛФК, ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТОВ, КАРДИОЛОГОВ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ, НЕВРОПАТОЛОГОВ, ТРАВМАТОЛОГОВ, ХИРУРГОВ, АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.



Деканат последипломного образования Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького МОЗ Украины информирует, что на кафедре физической реабилитации, физиотерапии, спортивной медицины (зав. кафедрой проф. Сокрут В.Н.) в 2015г (февраль – декабрь) проводятся следующие циклы:

- первичной специализации по физиотерапии – с 1.10.15 по 31.12.15 г.

- ПАЦ по физиотерапии – с 27.04.15 г. по 29.05.15 г.

С 01.09.15 по 01.10.15 г.

- ПАЦ по ЛФК с 01.10.15 по 01.11.15 г.

- тематическое усовершенствование:

* Физиотерапия в неврологии (для врачей физиотерапевтов, невропатологов) - с 30.11.15 по 31.12.15 г.

* ЛФК в клинике внутренних болезней (для врачей ЛФК, спортивных врачей, врачей соматического профиля) с 02.03.15 по 02.04.15 г.

* Физическая реабилитация в травматологии, хирургии, урологии (для врачей хирургического и травматологического профиля, врачей ЛФК и спортивной медицины) с 30.11.15 по 31.12.15 г.

* Физиотерапия в акушерстве и гинекологии (для врачей физиотерапевтов, акушеров- гинекологов) с 01.09.15 по 01.10.15 г.

* Физиотерапия в травматологии, хирургии (для врачей хирургического и травматологического профиля, врачей физиотерапевтов) с 30.03.15 г. по 30.04.15 г.

* Лечебная физкультура в неврологии (для врачей ЛФК, спортивных врачей, невропатологов) с 04.05.15 – 04.06.15 г.

* Физиотерапия в практике семейного врача (для семейных врачей) с 02.11.15. по 02.12.15 г.

Занятия будут проводиться на базе санатория «Славянский» г. Славянск и санаторий «Металлург» г. Мариуполь.

Запись и справки по тел. 099 046 57 33; 068 634 88 75

ДЛЯ ВРАЧЕЙ ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ, ВРАЧЕЙ ЛФК, ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТОВ, КАРДИОЛОГОВ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ, НЕВРОПАТОЛОГОВ, ТРАВМАТОЛОГОВ, ХИРУРГОВ, АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

Деканат последипломного образования Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького МОЗ Украины информирует, что на кафедре физической реабилитации, физиотерапии, спортивной медицины (зав. кафедрой проф. Сокрут В.Н.) в 2015г (февраль – декабрь) проводятся следующие циклы:

- первичной специализации по физиотерапии – с 1.10.15 по 31.12.15 г.

- ПАЦ по физиотерапии – с 27.04.15 г. по 29.05.15 г.

С 01.09.15 по 01.10.15 г.

- ПАЦ по ЛФК с 01.10.15 по 01.11.15 г.

- тематическое усовершенствование:

* Физиотерапия в неврологии (для врачей физиотерапевтов, невропатологов) - с 30.11.15 по 31.12.15 г.

* ЛФК в клинике внутренних болезней (для врачей ЛФК, спортивных врачей, врачей соматического профиля) с 02.03.15 по 02.04.15 г.

* Физическая реабилитация в травматологии, хирургии, урологии (для врачей хирургического и травматологического профиля, врачей ЛФК и спортивной медицины) с 30.11.15 по 31.12.15 г.

* Физиотерапия в акушерстве и гинекологии (для врачей физиотерапевтов, акушеров- гинекологов) с 01.09.15 по 01.10.15 г.

* Физиотерапия в травматологии, хирургии (для врачей хирургического и травматологического профиля, врачей физиотерапевтов) с 30.03.15 г. по 30.04.15 г.

* Лечебная физкультура в неврологии (для врачей ЛФК, спортивных врачей, невропатологов) с 04.05.15 – 04.06.15 г.

* Физиотерапия в практике семейного врача (для семейных врачей) с 02.11.15. по 02.12.15 г.

Занятия будут проводиться на базе санатория «Славянский» г. Славянск и санаторий «Металлург» г. Мариуполь.

Запись и справки по тел. 099 046 57 33; 068 634 88 75