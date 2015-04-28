ВИКЛАДАЧІ ДОННМУ ІМ. М. ГОРЬКОГО ОТРИМАЛИ ВЧЕНІ ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА ТА ДОЦЕНТА

З великою радістю повідомляємо, що 28 квітня та 30 червня 2015 року чотирьом науково-педагогічним працівникам нашого університету було присвоєно вчене звання професора та шістьом – вчене звання доцента.

Вітаємо з отриманням заслужених звань та бажаємо творчих успіхів на ниві викладацької діяльності та нових звершень у науковій роботі. Наші працівники у тяжкі часи для всієї України своїми досягненнями підтримують славне ім’я університету.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

від 30.06.2015 № 689

Про затвердження рішень атестаційної

колегії Міністерства щодо

присвоєння вчених звань

від 30 червня 2015 року

Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня 2008 р. № 1149, та на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства (протокол № 3 від 30 червня 2015 року)

НАКАЗУЮ:

1. Присвоїти вчене звання професора науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та наукових установ відповідно до списку згідно з додатком 1.

2. Присвоїти вчене звання доцента науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти відповідно до списку згідно з додатком 2.

3. Відмовити у присвоєнні вченого звання професора та доцента науково-педагогічним працівникам відповідно до списку згідно з додатком 3.

4. Направити атестаційні матеріали здобувачів щодо присвоєння вченого звання доцента на зовнішню експертизу до науково-методичних комісій МОН України відповідно до списку згідно з додатком 4.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр С. М. Квіт

Додаток 1

до наказу Міністерства

від 30.06.2015 № 689

Список

наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ, яким присвоєно вчене звання професора

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Алексейчуку Ігорю Сидоровичу професора кафедри філософії,

соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних

мов, української та латинської мови

Баркаловій Елеонорі Леонідівні професора кафедри дерматовенерології

Хоменку Віктору Миколайовичу професора кафедри управління та економіки

фармації

Хрипаченку Ігорю Анатолійовичу професора кафедри анестезіології та

інтенсивної терапії

Заступник директора департаменту

атестації кадрів вищої кваліфікації –

начальник відділу підготовки та атестації

наукових та науково-педагогічних кадрів О. І. Воронюк

Додаток 2

до наказу Міністерства

від 30.06.2015 № 689

Список

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та закладів

післядипломної освіти, яким присвоєно вчене звання доцента

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Дмитренко Олені Анатоліївні доцента кафедри гігієни, екології та безпеки

життєдіяльності

Дьоміній Тетяні Вікторівні доцента кафедри анестезіології та інтенсивної

терапії

Латишову Костянтину Володимировичу доцента кафедри хірургії і дитячої хірургії

Путятіну Геннадію Геннадійовичу доцента кафедри психіатрії, наркології та

медичної психології

Снегірю Андрію Гарійовичу доцента кафедри фізіології та патологічної

фізіології

Заступник директора департаменту

атестації кадрів вищої кваліфікації –

начальник відділу підготовки та атестації

наукових та науково-педагогічних кадрів О. І. Воронюк

Додаток 2

до наказу Міністерства

від 28.04.2015 № 482

Список

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та закладів

післядипломної освіти, яким присвоєно вчене звання доцента

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Павлюченку Андрію Костянтиновичу доцента кафедри офтальмології

Заступник директора департаменту

атестації кадрів вищої кваліфікації –

начальник відділу підготовки та атестації

наукових та науково-педагогічних кадрів О. І. Воронюк